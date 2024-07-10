İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR? Üniversitelerde ikinci öğretimin farkı nedir?

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR? YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki tüm ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl devlet üniversitelerinde 1.308 ikinci öğretim programına 80 bin öğrenci yerleşirken devlet üniversitelerindeki programların kalitesini artırmak için atılan bu adımın ardından programların dönüştürülürken toplam kontenjanın korunduğu ifade edildi. Peki İkinci öğretim nedir? Üniversitelerde ikinci öğretimin farkı nedir? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ ÖĞRETİMİN FARKI NEDİR?

İkinci öğretim, yükseköğretim kurumlarında (üniversitelerde) sunulan ve normal öğretim (birinci öğretim) saatlerinden farklı olarak akşam saatlerinde veya hafta sonlarında yapılan dersleri kapsayan eğitim programıdır. İkinci öğretim programları, genellikle çalışan öğrencilere veya gündüz saatlerinde başka yükümlülükleri olan bireylere yönelik olarak düzenlenir. İkinci öğretimin farkları şöyle sıralanabilir:

Ders Saatleri:

İkinci öğretim dersleri genellikle akşam saatlerinde (genellikle 17:00 - 22:00 arası) veya hafta sonları yapılır. Bu sayede öğrenciler, gündüz çalışarak veya başka aktivitelerde bulunarak eğitimlerini aksatmadan sürdürebilirler.

Kapsam ve İçerik:

İkinci öğretim programları, birinci öğretim programlarıyla aynı müfredatı ve ders içeriklerini takip eder. Öğrenciler, aynı dersleri alır ve aynı akademik standartlara tabi olurlar.

Başvuru ve Kabul:

İkinci öğretim programlarına başvuru ve kabul süreçleri, genellikle birinci öğretimle aynıdır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlar aracılığıyla öğrenci kabul edilir.

Ücretlendirme:

İkinci öğretim programları, birinci öğretime göre genellikle daha yüksek harç ve öğrenim ücretleriyle ilişkilidir. Bu, üniversitelerin ekstra ders saatleri ve kaynakları karşılamak için aldığı bir önlemdir.

Diploma ve Mezuniyet:

İkinci öğretim programlarından mezun olan öğrenciler, birinci öğretim mezunlarıyla aynı diploma ve unvanlara sahip olurlar. Diploma üzerinde ikinci öğretim ibaresi yer alabilir, ancak akademik ve profesyonel haklar açısından bir fark bulunmaz.

İKİNCİ ÖĞRETİMİN AVANTAJLARI

Esneklik: Gündüz saatlerinde başka yükümlülükleri olan bireyler için eğitim imkanı sağlar.

Gündüz saatlerinde başka yükümlülükleri olan bireyler için eğitim imkanı sağlar. Kalite: Eğitim kalitesi ve müfredat, birinci öğretimle aynıdır.

Eğitim kalitesi ve müfredat, birinci öğretimle aynıdır. Çalışma İmkanı: Öğrenciler gündüz çalışarak deneyim kazanabilir ve gelir elde edebilir.

İKİNCİ ÖĞRETİMİN DEZAVANTAJLARI