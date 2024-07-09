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AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2024 AÖL sınav GİRİŞ BELGESİ ne zaman çıkacak?

AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınava nerede ve hamgi okul binasında gireceklerini merak eden adaylar sınav yerleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Sınavlar 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? İşte güncel bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 18:41
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AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2024 AÖL sınav GİRİŞ BELGESİ ne zaman çıkacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024 | MEB Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında sonuçların açıklanmasının ardından gözler, 3. dönem sınav tarihine ve sınav giriş belgesine çevrildi. Lise eğitimi almak isteyen öğrencilere MEB tarafından uygulanan sınavlar hakkında arama motorlarında sorgulanan 'MEB Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavları için sınav yerleri 15 Temmuz itibarıyla belli olacak. Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

MEB AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, AÖL 3 .dönem sınavları 20 - 21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

2024 AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AÇIK SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

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