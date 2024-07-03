Haberler Haberler MEMUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATAR? | 2024 Temmuz zammı emekli ve memur maaş farkı

MEMUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATAR? | 2024 Temmuz zammı emekli ve memur maaş farkı

TÜİK'in Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli zamlarında veriler netleşti. Aylık enflasyon yüzde 1,64; yıllık ise yüzde 71,60 olarak açıklanırken memur ve emekli zam farkının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki Emekli ve memur maaş enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 13:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEMUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATAR? | 2024 Temmuz zammı emekli ve memur maaş farkı

MEMUR EMEKLİ ZAM FARKI | Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen veri açıklandı. TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun %1,64 yıllık enflasyonun ise yüzde 71,60 olduğunu duyurdu. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici hususlardan olan enflasyonun açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31 olarak hesaplandı.

MEMUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATAR? |

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçerek 3,18 olan enflasyon, Mayıs ayında 3,37 olarak açıklandı. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31olarak hesaplandı. Ancak ödeme takvimi için henüz açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

Kartal'dan sonra o yıldıza Mou'dan da kesik!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!
UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'a soruşturma açıldı | Türkiye'den peş peşe tepkiler
G.Saray'da Yunus için flaş karar!
Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bedelli askerlik ne kadar oldu? | 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı
Hemşire maaşı ne kadar 2024 Temmuz? | Hemşire, başhemşire güncel zamlı maaşı
Engelli aylığı ne kadar oldu? | 2024 Temmuz zamlı güncel engelli maaşı
Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
Bekçi maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'da Alex ile yollar ayrılacak mı? Antalyaspor'da Alex ile yollar ayrılacak mı? 13:50
Kartal'dan sonra o yıldıza Mou'dan da kesik! Kartal'dan sonra o yıldıza Mou'dan da kesik! 13:14
G.Saray'da Yunus için flaş karar! G.Saray'da Yunus için flaş karar! 12:35
Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... 10:37
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:24
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı 09:57
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:59
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Arda Güler tarihe geçti... Arda Güler tarihe geçti... 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29