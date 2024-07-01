Milli İstihbarat Akademisi başvuru | Milli İstihbarat Akademisi başvuru tarihleri ne? Başvuru şartları neler?

2024 - 2025 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi lisansüstü program başvurusu açıldı. Binlerce aday detayları merak ediyor. Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuru koşulları neler? Tüm detaylar haberimizde...

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin stratejisinde önemli yeri olan Milli İstihbarat Akademisi'nin 2024 - 2025 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi lisansüstü program başvurusuları 26 Haziran tarihinde başladı. Adaylar programa başvurmak için 5 Temmuz tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Yazılı bilimsel sınav ve mülakat sonrasında en yüksek puana sahip ilk 15 öğrencinin programa kabul edileceği Milli İstihbarat Akademisi başvuruları, basvuru.mia.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

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MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞVURUSU KOŞULLARI

Başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekiyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor.

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN