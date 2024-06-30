Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ 30 Haziran 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ 30 Haziran 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 30 Haziran Pazar 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 07:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ 30 Haziran 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 30 HAZİRAN | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 30 Haziran Pazar İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 30 Haziran 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 03.28

Güneşin doğuşu:👉 05.28

Öğle vakti:👉 13.15

İkindi vakti:👉 17.14

Akşam vakti:👉 20.48

Yatsı vakti:👉 22.38

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

F.Bahçe'den Coman bombası! Görüşmeler başladı
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...
Ankara ve Şam'ın normalleşme adımları PKK'yı sıkıştırdı! "İlk hedefleri SDG olacak" endişesi... Diyaloğun meyvesi 'Ebu Zendin'
Cenk Tosun F.Bahçe'ye! EURO 2024 sonrası...
İngiltere'ye damga vurdu G.Saray'a geliyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
30 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
98. Gazi Koşusu saat kaçta? Hangi kanalda? 98. Gazi Koşusu saat kaçta? Hangi kanalda? 07:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran 07:13
Yusuf Erdoğan Konyaspor'da Yusuf Erdoğan Konyaspor'da 01:04
Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih 00:54
Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... 00:54
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! G.Saray'a Uruguaylı orta saha! 00:54
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu 00:54
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... 00:54
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! 00:54
Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! 00:54
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 00:54
İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli 00:54