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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ATM para çekme limitleri ne kadar? | Bankaların günlük para çekme limiti kaç TL?

Banka ATM'lerinden 7/24 para çekim ve yatırma gibi pek çok işlem halledilebiliyor. Bununla birlikte, bankaların günlük para çekme limitleri mevcut ve belirlenen limite kadar olan miktar müşteriler tarafından çekilebiliyor. ATM'den para çekme limiti ile ilgili yeni düzenleme ise vatandaşların dikkatini çekti. Peki, Bankaların günlük para çekme limiti kaç TL? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ATM para çekme limitleri ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 23:49
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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ATM para çekme limitleri ne kadar? | Bankaların günlük para çekme limiti kaç TL?

ATM PARA ÇEKME LİMİTİ 2024 | ATM para çekme limitleri özel ve kamu bankaları için güncellendi. Buna göre bazı bankalardan 20 bin liraya kadar nakit çekim yapılacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ATM para çekme limitleri ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilirken detayları sizler için derledik.

BANKALARIN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ KAÇ TL?

HALKBANK

Karekod ile ATM'den Günlük Para Çekme Limiti 7.500 TL'dir.

ZİRAAT BANKASI

Günlük limit üstü para çekme tutarı 7.500 TL olup, limit üstü para çekme ücretlerine Ziraat Bank internet sitesi Ürün ve Hizmet Ücretleri bölümünden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK

Günlük para çekme limiti 10.000

Limit üstü para çekme tutarı 10.000

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ATM'lerde günlük para çekme limiti 10,000 TL'dir.

YAPIKREDİ

Yurt İçi Para Çekme Kartlı / QR Toplam 10.000 TL'dir.

GARANTİ BBVA

Kart limiti 15.000, QR limiti 10.000, Limit Üstü 10.000 toplam 35.000 TL'dir.

İŞ BANKASI

Bankamatik cihazlarından ücretsiz günlük nakit çekme tutarı azami 10.000 TL'dir. Kart bazında günlük nakit çekme limiti ise azami 20.000 TL'dir.

ING BANK

Cipli Kart Para Çekme: 10.000 TL

Cipsiz Kart Para Çekme: 5.000 TL

Karekod ile günlük para çekme limitimiz kart ile para çekme limitinden ayrı olarak uygulanmaktadır.

DENİZBANK

ATM Para Çekme Limiti günlük Emekli ve VIP 10.000 TL, Afili 7.500 TL, diğer müşteriler için ise 5.000 TL'dir. Limit Üstü Para Çekme Limiti günlük para çekme limitinizin yarısı kadardır. QR veya kart ile çekilen limit üstü para çekme limiti ortaktır.

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