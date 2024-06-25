BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı BİM'de yoğurttan peynire, dondurulmuş ürünlerden makarna sosuna, soğuk içeceklerden kahveye onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. İşte Bim'in 25 Haziran Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu...
Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 149 TL
Az Yağlı Bidon Yoğurt Dost 2 kg: 62,50 TL
Dana Füme Polonez 50 g: 29,50 TL
Az Yağlı Ayran Sek 170 ml: 4,75 TL
Çilekli Kefir Altınkılıç 1 L: 47,50 TL
Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt Activia 183 g: 29,50 TL
Hindi Jambon Polonez 60 g: 17,50 tL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Sek 1500 g: 289 TL
Üçgen Peynir Büyük Boy Karper 300 g: 66,50 TL
Makarna Sos Çeşitleri Tukaş 360 g: 25 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri Sarıyer 2,5 L: 27,50 TL
İçecek Çeşitleri Pepsi/Lipton 4x250 ml: 44,50 TL
Karışık Meyve Aromalı Gazoz Balsa 2,5 L: 27,50 TL
Enerji İçeceği Black Bruin 1 L: 24,50 TL
Buzlu Çay Şeftali Aromalı Didi 2,5 L: 27,50 TL
Limonata Çeşitleri Limy 3 L: 37,50 TL
Filtre Kahve Jacobs Selection 250 g: 89,50 TL
Çözünebilir Kahve Jacobs Monarch Gold 100 g: 79,50 TL
Maden Suyu Sırma 1L: 16,50 TL
Türk Kahvesi Cafe Crown 100 g: 27,50 TL
Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 170 g: 44,50 TL
Gazlı İçecek Mojito Rival 250 ml: 11 TL
Cool Lime Mix Dimes 310 ml: 29 TL