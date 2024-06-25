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BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 08:13
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BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı BİM'de yoğurttan peynire, dondurulmuş ürünlerden makarna sosuna, soğuk içeceklerden kahveye onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. İşte Bim'in 25 Haziran Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu...

Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 149 TL

Az Yağlı Bidon Yoğurt Dost 2 kg: 62,50 TL

Dana Füme Polonez 50 g: 29,50 TL

Az Yağlı Ayran Sek 170 ml: 4,75 TL

Çilekli Kefir Altınkılıç 1 L: 47,50 TL

Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt Activia 183 g: 29,50 TL

Hindi Jambon Polonez 60 g: 17,50 tL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Sek 1500 g: 289 TL

Üçgen Peynir Büyük Boy Karper 300 g: 66,50 TL

Makarna Sos Çeşitleri Tukaş 360 g: 25 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri Sarıyer 2,5 L: 27,50 TL

İçecek Çeşitleri Pepsi/Lipton 4x250 ml: 44,50 TL

Karışık Meyve Aromalı Gazoz Balsa 2,5 L: 27,50 TL

Enerji İçeceği Black Bruin 1 L: 24,50 TL

Buzlu Çay Şeftali Aromalı Didi 2,5 L: 27,50 TL

Limonata Çeşitleri Limy 3 L: 37,50 TL

Filtre Kahve Jacobs Selection 250 g: 89,50 TL

Çözünebilir Kahve Jacobs Monarch Gold 100 g: 79,50 TL

Maden Suyu Sırma 1L: 16,50 TL

Türk Kahvesi Cafe Crown 100 g: 27,50 TL

Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 170 g: 44,50 TL

Gazlı İçecek Mojito Rival 250 ml: 11 TL

Cool Lime Mix Dimes 310 ml: 29 TL

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