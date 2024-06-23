Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 23 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 23 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 23 Haziran Pazar 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 23 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

23 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Haziran Pazar 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,8194 (Alış) - 32,8248 (Satış)

EURO: 35,0403 (Alış) - 35,2439 (Satış)

STERLİN: 41,3686 (Alış) - 41,5760 (Satış)

1 DOLAR = 32,82 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉23 Haziran Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.450,05₺

Gram altın satış: 2.450,67₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.030,00₺

Çeyrek altın satış: 4.087,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.086,00₺

Yarım altın satış: 8.167,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.047,00₺

Tam altın satış: 16.284,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.513,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.762,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.470,00₺

Ata altın satış: 16.709,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Haziran Pazar günü saat 06:42 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
EURO 2024'ün yıldızı G.Saray'a!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Emekli olurken kazandıran tarih: Nasıl hesaplanıyor? Haziran mı Temmuz mu?
F.Bahçe'den Depay bombası!
Cimbom'a Hojbjerg için tek engel!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NAMAZ VAKİTLERİ 23 HAZİRAN 2024 🤲
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 01:26
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 01:26
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 01:26
G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro 01:26
Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif 01:25
F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü 01:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:25
Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! 01:25
F.Bahçe'den Samardzic sürprizi! F.Bahçe'den Samardzic sürprizi! 01:25
Beşiktaş'a Hollandalı duvar! Beşiktaş'a Hollandalı duvar! 01:25
Oosterwolde'den G.Saray iddialarına olay yanıt! Oosterwolde'den G.Saray iddialarına olay yanıt! 01:25