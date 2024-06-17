ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 | Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS kapsamında gerçekleştirilen engelli öğretmen atamaları ile ilgili adayların bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığının son dakika açıklamaları merakla takip edilirken Bakan Tekin'den konuya ilişkin bildiri geldi. Puan sıralamalarına göre atamaları gerçekleştirilecek olan adaylar için engelli öğretmen atamaları son durumu sizler için derledik.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Engelli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin şunları söyledi:

"Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."