ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından lisans üstü eğitim almak isteyenler için düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu yıl 2. kez yapılacak. Sınava son başvuru tarihi 12 Haziran olarak belirlenen adaylar, geç başvuru tarihi için araştırmalara koyuldu. Peki ALES geç başvuru ne zaman 2024? ALES-2 geç başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılır? Detaylar haberimizde...

2023/ALES-3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

28 Temmuz 2024 Pazar günü yapılacak ALES-2 için geç başvuru tarihi 26 Haziran 2024 olarak belirlendi. Saat 10.00'da alınmaya başlayacak olan geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES-2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES-2 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücretleri, sınav ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödendiğinden ALES-2 geç başvuru ücreti 735 TL olacaktır.

ALES-2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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💰 Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

💰 ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

💰 İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık