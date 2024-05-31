Haberler Haberler MALTEPE SU KESİNTİSİ - Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (31 Mayıs 2024)

MALTEPE SU KESİNTİSİ - Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (31 Mayıs 2024)

Maltepe 31 Mayıs Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Maltepe su kesintisi olan mahalleleri ve 31 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:00
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MALTEPE SU KESİNTİSİ - Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (31 Mayıs 2024)

MALTEPE SU KESİNTİSİ 31 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Maltepe'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 31 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Maltepe 31 Mayıs Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

MALTEPE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ALTINTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/05/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/05/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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