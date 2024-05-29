ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | Özel Güvenlik Görevlisi 109. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | Emniyet Genel Müdürlüğü'nce özel güvenlik olmak isteyen adaylara, 27 Nisan Cumartesi günü yapılan Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. yenileme eğitimi sınavı ardından bir sonraki dönem için araştırmalar başladı. Sınav ile ilgili detayları merak eden adaylar, arama motorlarında 'Özel Güvenlik Görevlisi 109. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

EGM 109. ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel güvenlik görevlisi sınavı giriş belgeleri 1-8 Haziran tarihleri arasında alınabilecek.

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların "2024 Yılı Sınav Talimatı"na uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren "Sınav Giriş Belgelerini" adaylara teslim edilecek.

2024 ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek ücret yatıracaklar.

108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

109. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM tarafından yayımlanan takvime göre, 2024 yılında yapılacak ÖGG sınavlarının tarihleri şöyle: