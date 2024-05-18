Haberler Haberler e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN? | 📅2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN? | 📅2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenen e-YÖKDİL, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılıyor. 46 salonda saat 13.45'te başlayan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verilirken sınava katılan adaylar arama motorlarında 'e-YÖKDİL sonuçları ne zaman? 2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:10
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e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN? | 📅2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN?📅 | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenen sınava 4 bin 989 aday başvuruda bulundu. Peki e-YÖKDİL sonuçları ne zaman? 2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ve detaylar haberimizde...

2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, sınavın ardından aynı gün açıklanmaktadır. Bu kapsamda, 2024 e-YÖKDİL 3 sınavına ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarının 18 Mayıs Cumartesi günü, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN?

YÖKDİL ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirilirken e-YÖKDİL sadece Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. YÖKDİL sınav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 20 gün sonra açıklanırken e-YÖKDİL aynı günün gecesinde açıklanmaktadır. Bu kapsamda, 2024 e-YÖKDİL 3 sınavının sonuçlarının 18 Mayıs Cumartesi günü, akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

e-YÖKDİL SINAVINDA YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?

e-YÖKDİL sonuçları değerlendirilirken a yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YÖKDİL puanları hesaplanır

e-YÖKDİL SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

E-yökdil, elektronik cihazlar aracılığıyla yapılan bir sınavdır. E-yökdil sınavının Yökdil sınavıyla format açısından hiçbir farkı yoktur. YÖKDİL sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.

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