e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN? | 📅2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN?📅 | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenen sınava 4 bin 989 aday başvuruda bulundu. Peki e-YÖKDİL sonuçları ne zaman? 2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ve detaylar haberimizde...

2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, sınavın ardından aynı gün açıklanmaktadır. Bu kapsamda, 2024 e-YÖKDİL 3 sınavına ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarının 18 Mayıs Cumartesi günü, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

e-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN?

YÖKDİL ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirilirken e-YÖKDİL sadece Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. YÖKDİL sınav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 20 gün sonra açıklanırken e-YÖKDİL aynı günün gecesinde açıklanmaktadır. Bu kapsamda, 2024 e-YÖKDİL 3 sınavının sonuçlarının 18 Mayıs Cumartesi günü, akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

e-YÖKDİL SINAVINDA YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?

e-YÖKDİL sonuçları değerlendirilirken a yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YÖKDİL puanları hesaplanır

e-YÖKDİL SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

E-yökdil, elektronik cihazlar aracılığıyla yapılan bir sınavdır. E-yökdil sınavının Yökdil sınavıyla format açısından hiçbir farkı yoktur. YÖKDİL sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.