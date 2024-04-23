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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 07:25 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 07:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ankaragücü - Beşiktaş 20:30

Arsenal - Chelsea 22:00

Lazio - Juventus 22:00

Al Hilal - Al Ain 21:00

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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