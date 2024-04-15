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MEB 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 2. Dönem 2. ortak sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk dönem uygulamaya soktuğu 81 ilde tüm öğrencilere eş zamanlı uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönem 26 - 27 Mart tarihlerinde yapıldı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara uygulanan ortak sınavlara katılan öğrenciler, arama motorlarında 'MEB 2. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 2. Dönem 2. ortak sınav sonuçları' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 09:20
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MEB 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 2. Dönem 2. ortak sınav sonuçları

MEB 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Milli Eğitim Bakanlığı, açık uçlu soruların da dahil olduğu ortak sınavları 26 - 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi. İlk kez birinci dönem uygulanan ve tüm öğrencilere eş zamanlı olarak yapılan ortak sınavlara katılım gösteren öğrenciler ile velileri, arama motorlarında MEB 2. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2024 2. Dönem 2. ortak sınav sonuçları ve merak edilenler...

2024 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, tüm öğrencilere eş zamanlı uygulanan ortak sınavların sonuçlarının 15 - 19 Nisan tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

MEB tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Aralık ayında 6 ve 9. sınıflarda iki dersten çoktan seçmeli sorularda ortak yazılı sınavlar yapıldı. 26-27 Mart tarihlerinde aynı sınıflarda ikinci sınavlar yapılacak. Bu sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak. 6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak. 6. sınıf Türkçe dersi sınavı için farklı bir puanlama yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşan bir sınav yapılacak. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan öğretmenler tarafından yapılacak. 6. sınıflarda Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katılacak. Açık uçlu sorularda Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sınav yapılmış olacak. Soruların puanlaması ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

Uluslararası sınavlardan PISA, TIMSS ile ulusal izleme araştırması olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması'nda olduğu gibi her öğrenci cevabı iki kere puanlanacak. Öğrencilerin cevap kâğıtları il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince taranarak yazılıma yüklenecek. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar, öğrenci bilgileri gözükmeyecek şekilde puanlayıcı öğretmenin önüne gelecek ve öğretmen puanlama anahtarına göre öğrenci cevabını puanlayacak. Aynı öğrencinin cevabı başka bir ildeki öğretmen tarafından bir kez daha puanlanacak ve iki öğretmenin aynı puanı vermesi durumunda öğrencinin puanı belirlenmiş olacak. İki öğretmenin farklı puan vermesi durumunda ise öğrencilerin cevabı soruları hazırlayan ekipte yer alan üst puanlayıcı tarafından puanlanacak.

PUANLAMA 15-19 NİSAN ARASINDA YAPILACAK

Puanlama 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Puanlamaya katılacak öğretmenler 81 ilin tamamından gönüllü olarak başvuranlar arasından valiliklerce seçildi. Seçilen öğretmenlere puanlama işlemleri başlamadan il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından puanlama eğitimi verilecek. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, farklı sınıf düzeylerinde farklı derslerden yapılmaya devam edecek.

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