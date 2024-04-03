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ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Mart ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK TEFE ÜFE TÜFE rakamları

Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 2024'ün üçüncü verisi olan Mart ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. İç piyasaya yön veren enflasyon rakamları ile birlikte TEFE, ÜFE ve TÜFE değerleri de açıklandı. İşte TÜİK Mart 2024 enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 12:00
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ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Mart ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK TEFE ÜFE TÜFE rakamları

ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 2024'ün üçüncü enflayon verisi olan Mart rakamları, kira artış oranının yanı sıra yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı, engelli, dul, yetim maaşı zamları gibi birçok konuda öneme sahip. İşte Mart ayına ilişkin enflasyon verileri...

TÜİK MART 2024 ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre 2024 yılı Mart ayında, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı.

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mart 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,08 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %71,89, aylık %3,14 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,61 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mart 2024

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Şubat ayı enflasyonunda, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %67,07, aylık %4,53 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

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