CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları 5 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları 5 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Para piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ederken, altın fiyatları dünü yükselişle kapattı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, altının kilogram fiyatı güne yüzde 0,6 oranında bir artış hafta ortasını sonlandırdı. Bu yükselişle birlikte kilogram altın fiyatı 7 milyon 470 bin lira seviyesine ulaştı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, iç piyasada 'gram altın ne kadar' ve 'çeyrek altın bugün kaç TL' soruları en çok aratılanlar listesine girdi. İşte 5 Mart 2026 güncel Kapalıçarşı altın fiyatları, canlı altın kuru takibi ve piyasalardaki son duruma dair tüm kritik detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:54
Canlı altın fiyatları 5 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasası, düşüş eğilimini sınırlı bir yükselişle dengelemeye çalışıyor. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği veriler, altının kilogram fiyatının önceki kapanış seansına oranla değer kazandığını gösteriyor. Standart altının kilogramı 7 milyon 470 bin lira seviyesinden işlem görerek yatırımcısına pozitif bir sinyal verdi. Küresel makroekonomik verilerin gölgesinde şekillenen bu tablo, özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Düğün sezonuna hazırlık yapanlar ve tasarruflarını altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar için canlı altın kuru takibi ekranlarındaki anlık değişimler büyük önem taşıyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.341,53 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.342,77 TL

5 MART PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,98 (Alış) - 43,99 (Satış)

◼EURO: 51,22 (Alış) - 51,29 (Satış)

◼STERLİN: 58,86 (Alış) - 58,93 (Satış)

Kapalıçarşı altın fiyatları 5 Mart 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 152 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1623, sterlin/dolar paritesi 1,3364 ve dolar/yen paritesi 157,290 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları canlı kur takibi | Gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 7.339,86 TL 7.340,81 TL
Çeyrek Altın 12.199,00 TL 12.375,00 TL
Yarım Altın 24.398,00 TL 24.734,00 TL
Tam Altın 47.859,80 TL 48.923,78 TL
Ata Altın 49.355,42 TL 50.724,66 TL
22 Ayar Bilezik 6.740,46 TL 6.817,89 TL
Gümüş 120,79 TL 120,92 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Mart Perşembe günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."
Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD-İsrail-İran savaşında altıncı gün! Laricani'den PJAK uyarısı: "Harekete geçmeye kalkışmasınlar"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
Daha Eski
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! 01:18
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 01:18
Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! 01:18
Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! 01:18