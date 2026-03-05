Canlı altın fiyatları 5 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasası, düşüş eğilimini sınırlı bir yükselişle dengelemeye çalışıyor. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği veriler, altının kilogram fiyatının önceki kapanış seansına oranla değer kazandığını gösteriyor. Standart altının kilogramı 7 milyon 470 bin lira seviyesinden işlem görerek yatırımcısına pozitif bir sinyal verdi. Küresel makroekonomik verilerin gölgesinde şekillenen bu tablo, özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Düğün sezonuna hazırlık yapanlar ve tasarruflarını altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar için canlı altın kuru takibi ekranlarındaki anlık değişimler büyük önem taşıyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.341,53 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.342,77 TL

5 MART PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,98 (Alış) - 43,99 (Satış)

◼EURO: 51,22 (Alış) - 51,29 (Satış)

◼STERLİN: 58,86 (Alış) - 58,93 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 152 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1623, sterlin/dolar paritesi 1,3364 ve dolar/yen paritesi 157,290 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 7.339,86 TL 7.340,81 TL Çeyrek Altın 12.199,00 TL 12.375,00 TL Yarım Altın 24.398,00 TL 24.734,00 TL Tam Altın 47.859,80 TL 48.923,78 TL Ata Altın 49.355,42 TL 50.724,66 TL 22 Ayar Bilezik 6.740,46 TL 6.817,89 TL Gümüş 120,79 TL 120,92 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Mart Perşembe günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.