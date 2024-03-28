MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024? | Memur maaşları ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024? | Bayram öncesinde erken maaş yatacağı beklentisine giren memurlar araştırmalarını hızlandırdı. Her ayın 15'inde kamu kurumlarına çalışan memurlara yapılan ödemeler, bu ayın 15'inin hafta sonuna denk gelmesi ve 10 Nisan'ın Ramazan Bayramı olması sebebiyle erken ödenmesi ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Peki Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken milyonlarca memurun beklediği maaşların ödenme tarihinin erkene çekildiğine ilişkin açıklama henüz gelmedi. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor. Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleriyle ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan Bayramı için tatil 9 gün olarak belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz." Böyle bayram tatili 5 Nisan Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve 15 Nisan Pazartesi günü mesainin başlamasıyla sona erecek.

5 Nisan Cuma: Son mesai günü

6 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

7 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

8 Nisan Pazartesi: Bayram tatili

9 Nisan Salı: Arife

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. günü

13 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

14 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

ÖZEL SEKTÖRE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bazı iş yerleri, özellikle hizmet sektöründe veya sürekli hizmet gerektiren alanlarda, resmi tatillerde çalışmayı gerektirebilecek bir iş düzenine sahiptir. Ancak, genel olarak, resmi tatillerde çalışma durumu iş yerine ve sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşverenler genellikle çalışanlarına resmi tatillerde izin verme veya özel bir düzenleme yapma konusunda esneklik sağlarlar. Bu konuda çalışanlar, iş yerinin politikalarını ve kendilerine sunulan hakları dikkate almalıdır. Özel sektör çalışanlarının, resmi tatilde çalışmaları durumunda bağlı bulundukları şirket, onlara ek mesai ücreti ödemek durumundadır.