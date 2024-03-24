31 Mart Pazar seçim günü resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. YSK tarafından yayınlanan seçim yasaklarına göre oy verme gününde bazı mekanlar kapalı olacak. Mağduriyet yaşamamak adına seçim günü ile ilgili detayları bilmek gerekiyor. Peki, Seçim günü (31 Mart Pazar) resmi tatil mi? Seçim günü kapalı yerler neresi? 2024 yılı resmi tatil günleri haberimizde...

SEÇİM GÜNÜ (31 MART) RESMİ TATİL Mİ?

31 Mart 2024 yerel seçim günü resmi tatil kapsamında değildir. Öte yandan YSK tarafından yayınlanan seçim yasaklarına göre oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı