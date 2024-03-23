YKS EK BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | YKS ek başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | Üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS için geri sayım devam ederken başvuru ve geç başvuru sürecini kaçıran adaylara müjde niteliğinde bir haber verildi. ÖSYM, adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Bu kapsamda, TYT, AYT ve YKS'ye katılmak isteyen ancak başvuru sürecini henüz tamamlamayan adaylara yeniden başvuru imkanı tanınacak. Peki YKS ek başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2024 YKS EK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ek başvuru ücreti, henüz belli olmadı. Ancak YKS geç başvuru ücreti, adaylardan normal başvuru ücretinin %50 fazlası olarak tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL olarak belirlenmişti.

2024 TYT Geç Başvuru Ücreti: 442,5 ₺

2024 AYT Geç Başvuru Ücreti: 442,5 ₺

2024 YDT Geç Başvuru Ücreti: 442,5 ₺

Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) geç başvuru için toplam 885 lira ödedi. Ön lisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 442,5 lira ödeme yaparken 3 oturuma da katılacak bir aday toplamda 1.327,5 lira ödeme yapmıştı. Geç başvuru ücretlerine ilişkin resmi bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2024 YKS EK BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

DAHA ÖNCE BAŞVURANLAR YENİDEN BAŞVURMAYACAK

Sınava 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

2024 YKS NE ZAMAN?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

👉YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

👉YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

👉YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika.