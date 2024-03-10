💰1 DOLAR KAÇ TL? | 10 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Mart Pazar 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,90 (Alış) - 31,91 (Satış)
EURO: 34,93 (Alış) - 35,04 (Satış)
STERLİN: 42,49 (Alış) - 42,71 (Satış)
1 DOLAR = 31,91 TL
👉10 Mart Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.233,70
Gram altın satış: 2.234,01
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.922,00
Çeyrek altın satış: 4.045,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.868,00
Yarım altın satış: 8.091,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.833,00
Tam altın satış: 16.496,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 15.983,00
Cumhuriyet altını satış: 16.225,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.386,00
Ata altın satış: 16.811,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Mart Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.