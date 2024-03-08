HaberlerHaberlerBİM KADINLAR GÜNÜ KATALOĞU | Bu Cuma Bim'de 8 Mart'a özel aktüel ürünler...
BİM KADINLAR GÜNÜ KATALOĞU | Bu Cuma Bim'de 8 Mart'a özel aktüel ürünler...
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Bu cuma kataloğunda çeşitli ürünleri ürünleri raflarına taşıyan Bim, 8 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 8 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 11:30Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 12:00
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