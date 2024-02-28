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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Ramazan Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu yıl gerçekleşecek olan resmi ve dini bayramlar da merak konusu oldu. Ramazan Bayramı hangi ay? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Müslüman alemi için kutsal kabul edilen Ramazan ayı oruç ibadetinin de idrak edildiği zaman dilimidir. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 1. günü 2024 yılında hangi tarihe denk geliyor? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 21:20 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 21:40
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Ramazan Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024? | Hz. Muhammed'e ilk kez Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan mübarek Ramazan ayının sonunda kutlanan Ramazan Bayramı için araştırmalar başladı. 2023'te 21-23 Nisan tarihleri arasında eda edilen Ramazan Bayramı'nın önümüzdeki sene ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Peki 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Seneye Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte 2024 dini günler takvimi...

BU YIL RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü eda edilecek. 9 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı arifesi kabul edilirken, 3 gün sürecek olan bayram, 10 - 11 - 12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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