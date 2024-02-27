Haberler Haberler SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024 | Aile destek ödemeleri zamlı ne zaman yatacak? | Aile destek yardımı yattı mı?

SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024 | Aile destek ödemeleri zamlı ne zaman yatacak? | Aile destek yardımı yattı mı?

Şubat ayı Aile Destek Paketi Ödemeleri'nin yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak, 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemelerin miktarı ailenin gelirine göre belirlenirken vatandaşlar arama motorlarında aile destek paraları ne zaman zamlı yatacak? Aile Destek Ödemesi zam geldi mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 01:40 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 01:40
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SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024 | Aile destek ödemeleri zamlı ne zaman yatacak? | Aile destek yardımı yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024 | Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen Aile Destek Ödemeleri için, Şubat ayına girilmesiyle birlikte araştırmalar hız kazandı. Dar gelirlilerin hesaplarına yatırılan 850 lira ile 1250 lira arasında değişen tutarlar, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Peki aile destek paraları ne zaman zamlı yatacak? Aile Destek Ödemesi zam geldi mi? İşte cevaplar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAM GELDİ Mİ?

Memur ve emekli maaş zamları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Bununla birlikte yeni yılda uygulanacak olan aile destek ödemeleri zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili güncel gelişme olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 Şubat ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Aile Destek Programı Şubat ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

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