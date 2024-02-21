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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024I | 27 bin personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 27 bin personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de detayları yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nereden ve nasıl yapılır? Şartlar neler? Kontenjan sayısı ve pozisyon dağılımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 12:10
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024I | 27 bin personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA - Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı yapacağı açıklanmıştı. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmenin tercihleri başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

sağlık bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercihleri başladı. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 şubat arasında tercih yapacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle; 20 Biyolog, 304 Büro personeli, 40 çocuk gelişimcisi, 25 diğer teknik hizmet personeli, 40 dil ve konuşma terapisti, 250 diyetisyen, 2000 ebe, 400 fizyoterapist, 150 gerontolog, 15000 hemşire, 20 iş ve uğraşı terapisti, 30 Odyolog, 20 perfüzyonist, 250 psikolog, 30 sağlık fizikçisi, 30 sosyal çalışmacı, 10 mimar, 140 mühendis, 1 şehir plancısı, 6800 sağlık teknikeri gibi birçok alanda alım yapılacak.

sağlık bakanlığı personel alımı branş dağılımı

sağlık bakanlığı personel alımı branş dağılımı

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