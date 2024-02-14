ESKİ SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 | 💔Kadın, erkek eski sevgiliye kinayeli 14 Şubat mesajları

ESKİ SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Sevgililer Günü, çiftlerin birbirlerine olan bağlılığını, sadakatini ve aşkını kutlamak için değerlendirdikleri, tüm dünyada aynı anda kutlanan bir gündür. Bu güzel günü sevgilisiyle birlikte, aşkla geçirenlerin yanı sıra yalnız olanlar da var. Eski sevgilisini aklından çıkaramayan, onunla olan anılarını her an taze tutanlar için eski sevgiliye Sevgililer Günü mesajlarını derledik.

KADIN ESKİ SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

💔Sevgililer Günü'nde eski günleri hatırlamak istedim ve seni düşündüm. O zamanlar ne kadar güzel anılarımız vardı. Umarım bugün de mutlu olursun. Sevgililer Günün kutlu olsun.

💔Bugün Sevgililer Günü, ama seninle olan anılarım her zaman özel kalacak. Seni düşünmek bile beni mutlu ediyor. İyi ki varsın ve Sevgililer Günün kutlu olsun.

💔Sevgililer Günü'nde, seninle geçirdiğimiz o özel zamanları hatırlıyorum. Belki artık aynı yolda değiliz, ama seninle geçirdiğim her an benim için değerli. Sevgililer Günün kutlu olsun.

💔Bugün herkes Sevgililer Günü'nü kutlarken, ben seni düşünüyorum. Seni düşünmek bile kalbimi ısıtıyor. Unutma ki, seninle geçirdiğimiz her an 💔benim için özel. Sevgililer Günün kutlu olsun.

💔Sevgililer Günü, geçmişe dönüp hatırladığımız güzel günleri hatırlamak için harika bir fırsat. Seninle yaşadığım o anlar, hala benim için çok değerli. Sevgililer Günün kutlu olsun.

💔Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek biraz garip hissettirse de, seninle yaşadığımız güzel anları hatırlayarak içimi ısıtıyorum. Umarım sen de bugünün tadını çıkarırsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

💔Sevgililer Günü'nde, seninle olan güzel anılarımızı düşünüyorum. Belki şimdi ayrıyız ama unutma ki seninle geçirdiğim her an benim için çok değerli. Sevgililer Günün kutlu olsun.

ERKEK ESKİ SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

💔Sevgililer Günü kutlu olsun! Geçmişte güzel zamanlar geçirdik ve bunları hatırlamak beni her zaman gülümsetiyor. Umarım bugün senin için de güzel bir gün olur.

💔Sevgililer Günü'nü kutlarken eski günleri hatırladım. O günlerde güzel anılar biriktirmiştik. Umarım sen de bugün keyifli vakit geçirirsin.

💔Sevgililer Günü'nde, eski günleri düşünüyorum. Belki artık aynı noktada değiliz ama geçmişte yaşadığımız anılar hala özel. Sevgililer Günün kutlu olsun.

💔Bugün Sevgililer Günü ve seni düşünmek bile eski günleri hatırlamama neden oluyor. Umarım bugün keyifli bir gün geçirirsin. İyi ki tanımışım seni.

💔Sevgililer Günü kutlu olsun! Belki artık birbirimizin hayatında değiliz ama seninle geçirdiğimiz o güzel zamanları unutmadım. Umarım hayat sana güzellikler getirir.

💔Sevgililer Günü'nde eski anıları düşündüm ve seni hatırladım. Belki artık eski günlerde olduğu gibi birlikte değiliz ama yine de seni unutmadım. İyi ki tanımışım seni.

💔Sevgililer Günü'nde eski günleri hatırlamak güzel bir duygu. Seninle geçirdiğimiz o anları düşündükçe gülümsüyorum. Umarım sen de bugünün tadını çıkarırsın.

ESKİ SEVGİLİYE KİNAYELİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

💔Sevgililer Günü'nde geçmişe dönüp baktığımda, bazen acaba ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Sonra hatırlıyorum ki, şu anki ben, o geçmişteki seni hiç aramıyor. İyi ki Sevgililer Günü var da hatırlattın!

💔Sevgililer Günü'nü kutlarken, eski günleri düşündüm ve biraz gülümsedim. Kim bilir, belki şimdi bir başkasına Sevgililer Günü mesajı yazıyorsundur. Yine de, her şeye rağmen, iyi ki tanımışım seni.

💔Bugün Sevgililer Günü, yani eski anıları kurcalama günü! Ama merak etme, sana mesaj yazmamın tek sebebi eski defterleri karıştırmak değil. Sadece bir hatırlatma: hala buradayım ve seni hala unutmadım. İyi ki tanımışım seni!

💔Sevgililer Günü'nde geçmişe dönüp baktığımda, bazı şeylerin değiştiğini görüyorum. Mesela, sen hala aynı kişi değilsin, ama ben hala eski benim. Her neyse, senin için iyi dileklerimi iletiyorum. İyi Sevgililer Günü!

💔Sevgililer Günü kutlu olsun! Belki şimdi ayrıyız ama unutma, eski aşklar da bir zamanlar Sevgililer Günü mesajları yazıyordu. Seni unutmadım, belki sen de beni hatırlarsın diye buradayım.

💔Sevgililer Günü'nde geçmişi hatırlamak güzel ama benim için eski anılar sadece nostalji değil, aynı zamanda bir ders. Her şeye rağmen, iyi ki geçmişte birlikteymişiz. Sevgililer Günü kutlu olsun!

💔Bugün Sevgililer Günü ve benim için bu sadece bir hatırlatma: eskisi gibi değiliz artık. Ama yine de, bu özel günde seninle geçirdiğimiz anları düşünmeden edemiyorum. İyi ki geçmişte tanımışım seni!