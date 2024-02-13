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EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU! | Evlilik kredisi yaş sınırı var mı? Kimler nasıl faydalanır? Bakan açıkladı...

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 150 bin TL evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Gençlik Fonu başvurusu yapmak isteyen yeni evlenecek olan gençler evlilik kredisi şartlarını öğrenmek istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi için gereken şartları açıkladı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları neler? Yaş sınırı var mı? Evlilik kredisi evlenmeden önce mi verilecek? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 12:50
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EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU! | Evlilik kredisi yaş sınırı var mı? Kimler nasıl faydalanır? Bakan açıkladı...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı. Açıklama ardından birçok kişi faizsiz kredi koşullarını araştırmaya başladı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları neler? Yaş sınırı var mı? Evlilik kredisi evlenmeden önce mi verilecek? İşte detaylar...

BAKAN AÇIKLADI! EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacı ile 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 150 Bin Lira evlilik kredisi ile ilgili detayları açıkladı.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR? KAÇ TL?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KAÇ TAKSİT OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadesi ile çiftlere müjdeyi vermişti.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 | KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, "Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 15 Şubat itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacak. Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik." ifadelerine yer verdi

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz. Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." ifadeleri ile yaş sınırı ile ilgili detayı açıkladı.

2 ASGARİ ÜCRET KRİTERİ GETİRİLECEK!

Bakan Göktaş, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." dedi

EVLİLİK KREDİSİ EVLENMEDEN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Bakan Göktaş, "Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanabilecek. Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." ifadeleri ile detayları paylaştı.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Gençlik Fonu başvurusu internet üzerinden yapılabilecek. Öncelikle afet bölgesinden başlayacak olan kredi projesi, sonrasında diğer iller için de başvuru almaya başlayacak. Şu an için deprem bölgesinde bulunan ve şartları karşılayabilen gençler başvuru yapabiliyorlar. Ardından Trükiye genelinden başvuru alınabilecek.

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