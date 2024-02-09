Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitecek? | 2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? - Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2023 - 2024 sezonunda 25. hafta sona ererken, ara transfer döneminin bitişi de merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir gibi dev ekiplerin transferleri ve gündeminde kimlerin yer aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

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