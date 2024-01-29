Ev hanımlarına emeklilik başvurusu SON DAKİKA | 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları neler, çıktı mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DAKİKA | Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa meclis gündemine gelecek. Ev hanımlarına emeklilik fırsatı da torba yasada yer alacak. Yeni yapılacak düzenleme ile ev hanımları da emekli olabilecek. Son hazırlıkları yapılan teklifin, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi oluşturulacak. İşte detaylar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ÇIKTI MI?

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gelen soru üzerine Işıkhan " Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız. Bu yıl içinde olup olmaması ise tamamen bütçe disiplinine bağlı." dedi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Hükümet yeni dönemde ev hanımlarının emekli olabilmeleri için onlara prim desteği vermeye hazırlanıyor. Ev hanımlarına emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak yer alıyor.

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

* 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan

* Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

* Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar

* 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.