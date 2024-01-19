Yarın KAR YAĞIŞI var mı? Yarın (20 Ocak) İstanbul, Çanakkale, Eskişehir, Sakarya, Tekirdağ HAVA DURUMU nasıl?

20 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Ocak Cumartesi hava durumu raporunu yayınladı. Günlerdir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları yarın kar yağışı var mı? sorusuna yöneltti. Kar yağışı için bekleyiş sürerken yarın (20 Ocak) İstanbul, Çanakkale, Eskişehir, Sakarya, Tekirdağ hava durumu nasıl? sorusunun yanıtını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

YARIN KAR YAĞIŞI VAR MI?

Yarın İstanbul'da kar yağışı görünmüyor. Öte yandan Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 20 Ocak hava durumu raporuna göre, Bayburt ve Erzurum için kar yağışı öngörülüyor. Ülke genelinde ise yağışlı bir hava durumu hakim olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da 20 Ocak Cumartesi günü en düşük sıcaklık 9 derece iken en yüksek sıcaklık 10 derece olacak.

ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Çanakkale'de 20 Ocak Cumartesi en düşük sıcaklık 14 derece iken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Eskişehir'de 20 Ocak Cumartesi günü en düşük sıcaklık 3 derece iken en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Pazar günü ise kar yağışı bekleniyor.

SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Eskişehir'de 20 Ocak Cumartesi günü en düşük sıcaklık 9 derece iken en yüksek sıcaklık 14 derece olacak.

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tekirdağ'da 20 Ocak Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 9 derece iken en yüksek sıcaklık 10 derece olacak.