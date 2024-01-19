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Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, uzayda kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, dünyaya kaç km?

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı 19 Ocak gecesi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru mürettabı ile birlikte yola çıktı. Milyonların gözü bu yolculuğa kilitlendi. Alper Gezeravcı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, uzayda kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, dünyaya kaç km? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 22:30
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Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, uzayda kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, dünyaya kaç km?

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunda astronot Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı ile 19 Ocak gecesinde t 00.50'de uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek olan Gezeravcı, paceX firmasının Falcon 9 roketiyle yolculuk yapıyor olacak. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede? Merak edilen detayları sizler için derledik.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEREDE, DÜNYAYA KAÇ KM?

Uluslararası Uzay İstasyonu, ISS'in bulunduğu yörünge dünyanın 400 km yüksekliğinde yer almaktadır. Yörüngede yaklaşık 27 bin 580 km/sa hızla hareket eden bu istasyon, her gün dünyanın çevresinde 15 tur atarken dünyadan çıplak gözle de görülebilmektedir.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda 14 gün kalacak. Mürettebatı taşıyacak uzay aracı ile yolculuk 1.5 gün sürecek. SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının Ocak ayının sonunda Dragon kapsülünün AX misyon mürettebatını Orlando açıklarında okyanusa inmesi planlanıyor.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

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