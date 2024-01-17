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DUL VE YETİM MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Yüzde 25, 50, 75 hisseye göre dul, yetim, ölüm aylığı HESAPLA

Emekli maaşına gelen yüzde 42,6 oranındaki zammın ardından emekli zammına bağlı olan dul ve yetim maaşları merak konusu oldu. Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine verilen dul, yetim ya da öllüm aylığı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Dul ve yetim maaşı son dakika 2024, Yüzde 25, 50, 75 hisseye göre dul, yetim, ölüm aylığı HESAPLA' konularını sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 07:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 07:50
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DUL VE YETİM MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Yüzde 25, 50, 75 hisseye göre dul, yetim, ölüm aylığı HESAPLA

DUL VE YETİM MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Milyonlarca vatandaşı etkileyen emekli maaşında 2024 zammı belli oldu. Yüzde 42,6 artan emekli zammının ardından emekli maaşına bağlı birçok kalemde hesaplamalar yeniden yapıldı. Peki Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar..

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Dul ve yetim maaşı ödemeleri de emekli maaşı baz alınarak hesaplandığından yeni dul ve yetim aylıklarına, enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 42,6 zam geldi. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı.

"Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." şeklinde konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından dul, yetim maaşları yeniden hesaplandı. İşte dul ve yetim maaşı hesaplamaları;

YÜZDE 25, 50, 75 HİSSEYE GÖRE DUL, YETİM, ÖLÜM AYLIĞI HESAPLA

Türkiye'de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL'nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50'sini alıyor bir çocuğu yüzde 25'ini alması durumunda o 10 bin TL' yüzde 50 payı olana 5 bin TL, yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa 2 bin 500 TL'ye çıkmış oldu.

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş 2.500 TL,

50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL,

Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

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