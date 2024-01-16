İLK TÜRK ASTRONOT UZAYA NE ZAMAN GİDECEK? Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi belli oldu

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi merak ediliyor...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak olan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, normal şartlarda 9 Ocak'ta yola çıkacaktı fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle tarihte değişiklik yapıldı. Peki, Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek?

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihe geçecek olan Alper Gezeravcı ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Gezeravcı'ya başarı dilerken şunları söyledi:

"Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz.

Alper Gezeravcı kardeşimize Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum."

İşte o görüşme...

Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper Gezeravcı kardeşimize Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum. pic.twitter.com/SxXwe2okRS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 16, 2024

UZAYA YOLCULUK NE ZAMAN?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, 9 Ocak'ta yapılması planlanan uçuşunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirtti.

Buna göre; İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 17 Ocak'ta uzaya doğru yola çıkacak.

UÇUŞ HAKKINDA

Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.

ALPER GEZEVARCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.