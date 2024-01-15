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LAZ KIZI BÖREĞİ TARİFİ | Laz Kızı Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Karadeniz'in en sevilen yiyecekleri olan kara lahana ve mısırın harmanlandığı Laz Kızı böreği, son zamanların en popüler tarifleri arasında yerini aldı. Laz böreği gibi çıtır çıtır olan bu tarif evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Laz Kızı Böreği nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte çıtır çıtır Laz kızı böreği tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 14:10
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LAZ KIZI BÖREĞİ TARİFİ | Laz Kızı Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

LAZ KIZI BÖREĞİ TARİFİ | İnce yufka tabakalarının arasına serilen kara lahana ve mısırla kat kat, çıtır çıtır bir lezzet olan Laz böreği, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, yerel tatlarla değiştirilerek yapılmaktadır. Mısırlı ve kara lahanalı tarif ise Karadeniz'de oldukça popülerdir. Peki Laz Kızı Böreği nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte çıtır çıtır Laz kızı böreği tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

LAZ KIZI BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Laz Kızı Böreği Malzemeleri:

  • Yarım kilogram kara lahana (ince doğranmış)
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır taneleri
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı süt kreması (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Yarım kilogram baklavalık yufka

Laz Kızı Böreği Yapılışı:

  • Kara lahanayı ince doğrayın ve bir tavada sıvı yağ ile kavurun. Ardından haşlanmış mısır tanelerini ekleyin ve karıştırarak lahanaların yumuşamasını sağlayın.
  • Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. Yoğurdu, sütü, süt kremasını (varsa), tuzu, karabiberi ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın.
  • Yufkaları tezgaha serin. Her bir yufkayı üzerine sosu sürerek serpiştirin. İlk yufkayı yağlanmış tepsiye yerleştirin.
  • Üzerine kara lahana ve mısır karışımından serpiştirin. Ardından tekrar soslu yufkaları ekleyin ve bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayarak kat kat bir yapı oluşturun.
  • En üst katı da soslayın ve dilimler keserek önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıkan böreği dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Laz Kızı Böreği Püf Noktaları:

  • Yufkaları her tarafına eşit şekilde soslayarak kullanın. Bu, böreğin her katının lezzetli olmasını sağlar.
  • Kara lahana kullanıyorsanız, kavrulduktan sonra suyunu iyice sıkarak kullanın. Bu, böreğin iç malzemesinin sulu olmasını engeller.

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