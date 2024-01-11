REGAİP KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | 🌹 Dualı, kısa, uzun kandil mesajları

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Hicri takvime göre bu yıl 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan Regaip Kandili, mübarek üç ayları müjdeliyor. Kelime anlamı 'bol sevap' olan Regaip Kandili'nde sevdiklerine mesaj göndermek ve İslam aleminin kandilini sosyal medyada kutlamak isteyenler için 'Regaip Kandili mesajları resimli 2024, Dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları'nı haberimizde derledik. İşte detaylar...

DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

🌹Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

🌹Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzellikler senin olsun. HAYIRLI KANDİLLER…

🌹Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hayırlı kandiller..

🌹Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

🌹Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

🌹Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun.

🌹Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib Kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller.

HADİSLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

🤲"Regaip gecesinde yapılan dua reddedilmez, orada yapılan istiğfar kabul olunur.' (İbnu Mâce)" Bu mübarek gecede dualarımızı samimiyetle yapalım ve Yüce Allah'tan af, mağfiret ve rahmet dileyelim.

🤲"Regaip Kandili'nde yapılan duaların kabul olduğuna dair peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Regaip Gecesi, rahmet ve mağfiret gecesidir. Allah Teâlâ, bu geceye sahip olanlara rahmet eder.' (Ebu Nuaym)"

🤲Regaip Kandili'nde, peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) şu güzel sözünü hatırlayalım: 'Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili geldiğinde, Allah Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretiyle dolu olan bu geceyi değerlendirin.'

🤲"Regaip Gecesi dua edenin duası kabul olur, oruç tutanın orucu makbuldür, namaz kılanın namazı kabul olur. (Deylemi)" Regaip Kandili, Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Dualarımızı eksik etmeyelim, tövbe istiğfar ile Yüce Allah'a yönelelim.

SOSYAL MEDYA İÇİN REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

🙏Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

🙏Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

🙏Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller.

🙏Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

🙏Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun.

🙏Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

🙏Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..

🌹Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

🌹Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

🌹Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

🌹Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun.

🌹Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

🌹Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.