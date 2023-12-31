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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2024 | Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi canlı izle

Milli Piyango İdaresi'nin 2024 büyük yılbaşı çekilişi başlıyor. Milyonlarca vatandaşın yeni yıla zengin girme hayalini süsleyen yılbaşı ikramiyesi için nefesler tutuldu. Canlı yayında yapılacak çekilişi takip etmek isteyenler arama motorlarında 'Milli Piyango çekilişi canlı izle, Büyük ikramiye çekilişi saat kaçt? Yılbaşı çekilişi canlı izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 17:38 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 17:41
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2024 | Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi canlı izle

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2024 | Milli Piyango İdaresi'nin tamamı dağıtım garantili 400 milyon liralık büyük ikramiyeyi duyurmasının ardından bilet satışları pik yaparken vatandaşlar, 2024'ün talihlisinin belirlenmesi için nefesini tuttu. Tam, yarım ve çeyrek biletleri ile çekiliş heyecanınını bekleyen şans oyunları severler bir yandan da Milli Piyango 2024 çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

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MİLLİ PİYANGO 2024 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlıyor. Akşamö boyu devam eden çekiliş kapsamında saat 23.15'te amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilecek. Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacağı açıklandı.

2024 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

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Bu yıl Milli Piyango 2024 çekilişinde tam bilet amortisi 400 TL, Yarım bilet amortisi 200 TL, çeyrek bilet amortisi ise 100 TL olarak belirlendi. Ayrıca 400 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2024? | MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?
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