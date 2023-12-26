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Muhteşem tören

Turkuvaz Medya yine benzersiz bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Spor Zirvesi’nde ‘Fotomaç Süper Lig’in En İyileri’ ödüllerine kavuştu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Muhteşem tören

Türk sporunda artık bir klasik haline gelen Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri dün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Sunuculuğunu Ezgi Toper ve Cüneyt Şen'in yaptığı törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

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