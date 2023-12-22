Hızlandırılmış Excel Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | Hızlandırılmış Excel Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Hızlandırılmış Excel Kursu Sertifika Programı - Hızlandırılmış Excel Kursu, Microsoft Office araçları içerisinde yer alan Excel'e ait en çok kullanılan özellikleri öğretmeyi amaçlayan bir online eğitimdir. Hızlandırılmış Excel Kursu sayesinde katılımcılar, kısa sürede Excel'i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Aynı zamanda Hızlandırılmış Excel Kursu sonunda kazanılan üç çeşit sertifika ise katılımcının iş mülakatlarında diğer adaylardan daha avantajlı olmasını sağlamaktadır.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Hızlandırılmış Excel Kursu sonunda alınan sertifika katılımcıların, iş mülakatlarında avantajlı konuma gelmelerini sağlar. Günümüzde özel sektörde ya da kamu alanında çalışabilmek için Microsoft Office programlarına hakim olmak kesinlikle aranan kriterlerden biridir. Excel programı ise raporlama, veri aktarımı ve tablolar oluşturmak için bilinmesi gereken en önemli araçtır. Hızlandırılmış Excel Kursu sonunda alınan sertifika, eğitime katılan bireylerin Excel programı özellikleri ve kullanımı konusunda yetkinlik kazandıklarını kanıtlamaktadır.

HIZLANDIRILMIŞ EXCEL KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Hızlandırılmış Excel Kursu sonunda sertifika almak için eğitim videolarının hepsini dinlemek yeterli olmaktadır. Eğitim sonunda sınav yapılmadığından bu şartı sağlamak sertifika almak için yeterli olacaktır.Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.

Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Hızlandırılmış Excel Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

HIZLANDIRILMIŞ EXCEL KURSU SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR VERİLİR?

Hızlandırılmış Excel Kursu sonunda şu sertifikalar alınmaktadır:

Excel programı üniversite onaylı eğitim sertifikası Excel programı enstitü onaylı eğitim sertifikası Excel programı uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Bu eğitim ile şunları öğreneceksiniz:

Excel programının ne olduğunu,

Excel programının özelliklerini,

Excel programı ile neler yapılabileceğini,

Excel ile elektronik tablolar hazırlamayı,

Excel ile raporlama yapmayı,

Excel'e formül girmeyi,

Excel ile tablolar oluşturmayı,

En çok kullanılan Excel formüllerini.

HIZLANDIRILMIŞ EXCEL KURSU SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

Hızlandırılmış Excel Kursu sonunda sertifika sınavı, online ders videolarının tamamını izleyen öğrencilere Boğaziçi Enstitüsü internet sitesi üzerinden online olarak yapılır. Sınavda çoktan seçmeli sorular sorulur ve eğitimde anlatılmayan hiçbir konudan soru sorulmaz.

Kurs bitiminde düzenlenen sertifika sınavının zorluk seviyesi de eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Dolayısıyla online ders videolarını dikkatli bir şekilde izleyip pratik yapan öğrenciler, sınavda kolayca başarılı olmaktadır. Sınavda en az %70 oranında başarılı olan öğrenciler, sertifikalarını almaya hak kazanmaktadır.