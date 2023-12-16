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TARIM KREDİ YILBAŞI İNDİRİMİ | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 16-31 Aralık
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılbaşı özel indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Yerli üretim olan kendi markalarının yanı sıra küresel onlarca markanın ürünlerini de uygun fiyatlarla raflara koyan Tarım Kredi'de, kapıda sıra oluşturacak indirimlerin kataloğunu sizler için derledik. İşte 16-31 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:50Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:50
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