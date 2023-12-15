HARRY POTTER MAĞAZASI NE ZAMAN AÇILACAK? | 4. Harry Potter mağazası İstanbul'un hangi ilçesinde?

DÜNYANIN 4. HARRY POTTER MAĞAZASI İSTANBUL'DA | Hermione Granger ve Ron Weasley isimli arkadaşlarıyla, Lord Voldemort'un kötü niyetli büyücülüğüne karşı mücadele eden Harry Potter'ın, Wizarding World adlı dünya çapında ünlü mağazalar zincirinin 4.'sü İstanbul'da açılıyor. Büyülü dünyası, derin karakter gelişimi ve çeşitli büyü türleriyle okuyucuları büyüleyen J.K. Rowling'in aynı adlı serisinden film ve diziye de uyarlanan serinin mağazası hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Harry Potter mağazası ne zaman açılacak? | 4. Harry Potter mağazası İstanbul'un hangi ilçesinde?' konularını haberimzide derledik. İşte detaylar...

HARRY POTTER MAĞAZASI NE ZAMAN AÇILACAK?

Mağazanın Açılışı: 16 Aralık'ta İstanbul, Mall of İstanbul'da açılacak olan 'Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı', Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serilerine ait 1500 ürünü barındıracak.

4. HARRY POTTER MAĞAZASI İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE?

Mall of İstanbul'da açılacak olan 'Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunacak.

WIZARDING WORLD İSTANBUL'DA

Wizarding World Mağazası genellikle Harry Potter ve Fantastik Canavarlar gibi J.K. Rowling'in eserlerinden esinlenen ürünler sunan özel bir mağaza olarak bilinir. Bu tür mağazalar genellikle kitaplar, film serisi, karakterler ve genel büyülü dünya temalarıyla ilgili çeşitli hediyelik eşyalar, giyim ürünleri ve koleksiyonlara ev sahipliği yapar. Bu tür mağazalar genellikle büyü hayranlarını çekmek ve onlara bu popüler kurgusal evrenle ilgili özel ürünleri sunmak amacıyla açılır.

Açılacak olan mağazada Harry Potter hayranları için Seçmen Şapka ile Hogwarts binasını bulma, Görünmezlik Pelerinini deneyimleme ve ünlü 9 ¾ peronda fotoğraf çektirme gibi etkinlikler düzenleneceği öğrenildi.

HARRY POTTER HAKKINDA

Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılmış olan ve fantastik edebiyat türünde yer alan bir roman serisidir. Toplamda yedi kitaptan oluşan bu serinin başlıca karakteri genç bir büyücü olan Harry Potter'dır.

Serinin ana öyküsü, Harry'nin annesi ve babası öldürüldükten sonra, bebek yaşta iken karanlık büyücü Lord Voldemort'un kendisine saldırısından sağ kurtulmasıyla başlar. Harry, büyü dünyasındaki normal bir yaşamın pek de normal olmadığını keşfeder ve Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu'na davet edilir. Burada Hermione Granger ve Ron Weasley gibi arkadaşlar edinir.

Hogwarts'ta geçen yıllarda, Harry ve arkadaşları büyülü yeteneklerini geliştirir, farklı türlerde yaratıklarla karşılaşır ve karanlık büyücü Lord Voldemort'un tehditlerine karşı dururlar. Harry, bir yandan güçlü dostluklar kurarken, diğer yandan geçmişi ve kaderiyle ilgili sırları çözmeye çalışır.

Her kitap, bir okul yılına denk gelir ve serinin genel hikayesi zamanla gelişir. Seri, büyülü dünya, karakter derinliği, ahlaki sorunlar ve macera dolu anlatımıyla geniş bir okuyucu kitlesine hitap eder. Harry Potter serisi, yayınlandığı dönemden bu yana dünya çapında büyük bir başarı elde etmiş ve popüler kültürde derin izler bırakmıştır. Aynı adı taşıyan film serisi de büyük beğeni toplamıştır.