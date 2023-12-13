ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)

ŞİLE SU KESİNTİSİ 13 ARALIK | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 13 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şile 13 Aralık Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: KABAKOZ MAH, ÇAVUŞ MAH AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 13/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/12/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.