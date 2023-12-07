ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN! Uzmanlardan yağış uyarısı: Günlerce sürecek! (7 Aralık hava durumu)

ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 7 Aralık Perşembe hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüezgarın gnellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği belirtilirken yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL HAVA DURUMU 7 ARALIK
İstanbul'da bugünün ilk saatlerinde başlayan ve sabaha dek etkisini sürdüren yağış, günün ilk ışıklarıyla birlikte yerini kısa süreliğine bulutlara bırakacak. Öğleden sonra yeniden yağmurun baş göstereceği megakentte sıcaklık, gün içinde en yüksek 13 derece olacak. Öte yandan yağışların hafta boyu devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
⛈7 Aralık Perşembe: Sağanak Yağışlı 13°C
☔8 Aralık Cuma: Kuvvetli Yağmurlu 10°C
🌂9 Aralık Cumartesi: Kuvvetli Yağmurlu 7°C
☁10 Aralık Pazar: Yağmurlu 9°C
☔11 Aralık Pazartesi: SÇok Bulutlu 11°C
HAVA DURUMU 7 ARALIK
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BURSA °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 11°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
- İSTANBUL °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- KOCAELİ °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 12°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 16°C: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- MUĞLA °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 20°C: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- BURDUR °C, 12°C: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
- KONYA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 15°C: Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 15°C: Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
- RİZE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
- HAKKÂRİ °C, 7°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
- MALATYA °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- VAN °C, 8°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun, akşam ve gece saatlerinde batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 12°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 14°C: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- MARDİN °C, 12°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 13°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı