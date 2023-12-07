ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN! Uzmanlardan yağış uyarısı: Günlerce sürecek! (7 Aralık hava durumu)

ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 7 Aralık Perşembe hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüezgarın gnellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği belirtilirken yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 7 ARALIK

İstanbul'da bugünün ilk saatlerinde başlayan ve sabaha dek etkisini sürdüren yağış, günün ilk ışıklarıyla birlikte yerini kısa süreliğine bulutlara bırakacak. Öğleden sonra yeniden yağmurun baş göstereceği megakentte sıcaklık, gün içinde en yüksek 13 derece olacak. Öte yandan yağışların hafta boyu devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛈7 Aralık Perşembe: Sağanak Yağışlı 13°C

☔8 Aralık Cuma: Kuvvetli Yağmurlu 10°C

🌂9 Aralık Cumartesi: Kuvvetli Yağmurlu 7°C

☁10 Aralık Pazar: Yağmurlu 9°C

☔11 Aralık Pazartesi: SÇok Bulutlu 11°C

HAVA DURUMU 7 ARALIK

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu İSTANBUL °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 16°C: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 12°C: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 15°C: Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 15°C: Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı RİZE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu HAKKÂRİ °C, 7°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu MALATYA °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu VAN °C, 8°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun, akşam ve gece saatlerinde batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.