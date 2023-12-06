SINIF ANNELİĞİ KALKTI MI? Sınıf annesi uygulaması neden kaldırıldı? MEB AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı sınıf annesi uygulaması ile ilgili yeni bir düzenleme kararı yayınladı. Bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Geçtiğimiz yıllarda da tartışmalara neden olan sınıf anneliği uygulaması MEB tarafından yasaklandı.

SINIF ANNELİĞİ KALKTI MI?

Öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan sınıf annesi uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.

SINIF ANNESİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Valiliklere gönderilen yazıda sınıf annelerinin velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Kararın bildirilmesinin ardından bazı okulların sınıf annelerinin görevlerine son verilmesine dair duyurular paylaştığı görüldü.