Haberler Haberler KALEM KALEM HESAPLADIK! İşte 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları

KALEM KALEM HESAPLADIK! İşte 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca memurun maaş zammında en belirleyici unsur olan enflasyonun 5 aylık verilerinin netleşmesiyle birlikte öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları ve yaşlılık aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşlarını kalem kalem hesapladık.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:10
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KALEM KALEM HESAPLADIK! İşte 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları

TÜİK Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda yüzde 3,28 yılllık ise 61,98 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Böylece memur maaşlarında en belirleyici etken olan enflasyon farkına göre zam hesaplamaları hız kazandı. İşte 5 aylık enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları ve yaşlılık aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları...

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Sabah'ın haberine göre, Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı yüzde 15 oldu.

2024'TE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile 4 milyona yakın memurun maaşları arttı. En düşük emekli maaşı 22.017 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 5 aylık kesinleşen orana göre 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası bu maaşlar daha da artacak. Öte yandan meslek meslek hesaplama tabloları da belli oldu.

Mevcut memur maaşı: 22.017 ₺

%45 zamlı memur maaşı: 31.925 ₺

Mevcut memur emeklisi maaşı: 9.876 ₺

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 14.320 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 32.438₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı şube müdürü maaşı: 47.035 ₺

Mevcut memur (9/1) maaşı: 22.926 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 33.243 ₺

Mevcut uzman öğretmen (1/4) maaşı: 29.525 ₺

%45 zamlı uzman öğretmen maaşı: 42.811 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 26.642 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 38.631 ₺

Mevcut başkomiser (1/3) maaşı: 32.613 ₺

%45 zamlı başkomiser maaşı: 47.289 ₺

Mevcut polis memuru (8/1) maaşı: 29.512 ₺

%45 zamlı polis memuru maaşı: 42.792 ₺

Mevcut uzman doktor (1/4) maaşı: 37.162 ₺

%45 zamlı uzman doktor maaşı: 53.885 ₺

Mevcut hemşire (5/1) maaşı: 26.428 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı hemşire maaşı: 38.321 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 31.109 ₺

%45 zamlı mühendis maaşı: 48.008 ₺

Mevcut teknisyen (11/1) maaşı: 23.525 ₺ (Lise mezunu)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 34.111 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 48.111 ₺

%45 zamlı profesör maaşı: 69.761 ₺

Mevcut araştırma görevlisi (7/1) maaşı: 31.750 ₺

%45 zamlı araştırma görevlisi maaşı: 46.038 ₺

Mevcut vaiz (1/4) maaşı: 27.608 ₺

%45 zamlı vaiz maaşı: 40.032 ₺

Mevcut müsteşar (1/1) maaşı: 35.911 ₺

%45 zamlı müsteşar maaşı: 52.071 ₺

Mevcut genel müdür (1/1) maaşı: 31.784 ₺

%45 zamlı genel müdür maaşı: 46.087 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 12.473 ₺ (Lisans)

%45 zamlı şube müdürü maaşı: 18.086 ₺

Mevcut memur (4/1) maaşı: 9.765 ₺ (Lisans)

%45 zamlı memur maaşı: 14.159 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 21.447 ₺

Mevcut kaymakam 1. sınıf (1/4) maaşı: 20.941 ₺

%45 zamlı kaymakam maaşı: 30.364 ₺

Mevcut başkomiser (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı başkomiser maaşı: 21.447 ₺

Mevcut polis memuru (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı polis memuru maaşı: 21.447 ₺

Mevcut hemşire (1/4) maaşı: 14.791 ₺ (Lisans)

%45 zamlı hemşire maaşı: 21.447 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 14.810 ₺

%45 zamlı mühendis maaşı: 21.475 ₺

Mevcut teknisyen (1/4) maaşı: 10.633 ₺ (Lise)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 15.418 ₺

Mevcut pratisyen hekim (1/4) maaşı: 21. 860 ₺

%45 zamlı pratisyen hekim maaşı: 31.697 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 25.678 ₺

%45 zamlı profesör maaşı: 37.233 ₺

Mevcut imam hatip maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı imam hatip maaşı: 21.447 ₺

Mevcut avukat (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı avukat maaşı: 21.447 ₺

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Mevcut 65 yaş aylığı: 2.349 ₺

%45 zamlı 65 yaş aylığı: 3.406 ₺

Mevcut evde bakım desteği: 5.098 ₺

%45 zamlı evde bakım desteği: 7.392 ₺

Mevcut kronik hastalık yardımı: 5.098 ₺

%45 zamlı kronik hastalık yardımı: 7.392 ₺

Mevcut engelli aylığı (%40 - 69): 1.875 ₺

%45 zamlı engelli aylığı: 2.719 ₺

Mevcut engelli aylığı (%70 ve üstü): 2.812 ₺

%45 zamlı engelli aylığı: 4.077 ₺

SED ÖDEMELERİ

Çocuk (okul öncesi): 2.422 ₺

%45 zamlı çocuk: 3.512 ₺

Çocuk (ilköğretim): 3.632 ₺

%45 zamlı çocuk: 5.266 ₺

Çocuk (ortaöğretim): 3.874 ₺

%45 zamlı çocuk: 5.617 ₺

Çocuk (ort. çağında okumayan): 2.422 ₺

%45 zamlı çocuk: 3.512₺

Çocuk (yüksek öğretim): 4.359 ₺

%45 zamlı çocuk: 6.231 ₺

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 1.937 ₺

%45 zamlı kuruluş bakımından ayrılan gençler: 2.809 ₺

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