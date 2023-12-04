KALEM KALEM HESAPLADIK! İşte 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları

TÜİK Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda yüzde 3,28 yılllık ise 61,98 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Böylece memur maaşlarında en belirleyici etken olan enflasyon farkına göre zam hesaplamaları hız kazandı. İşte 5 aylık enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları ve yaşlılık aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları...
5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Sabah'ın haberine göre, Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı yüzde 15 oldu.
2024'TE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile 4 milyona yakın memurun maaşları arttı. En düşük emekli maaşı 22.017 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 5 aylık kesinleşen orana göre 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası bu maaşlar daha da artacak. Öte yandan meslek meslek hesaplama tabloları da belli oldu.
Mevcut memur maaşı: 22.017 ₺
%45 zamlı memur maaşı: 31.925 ₺
Mevcut memur emeklisi maaşı: 9.876 ₺
%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 14.320 ₺
Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 32.438₺ (Üni mezunu)
%45 zamlı şube müdürü maaşı: 47.035 ₺
Mevcut memur (9/1) maaşı: 22.926 ₺ (Üni mezunu)
%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 33.243 ₺
Mevcut uzman öğretmen (1/4) maaşı: 29.525 ₺
%45 zamlı uzman öğretmen maaşı: 42.811 ₺
Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 26.642 ₺
%45 zamlı öğretmen maaşı: 38.631 ₺
Mevcut başkomiser (1/3) maaşı: 32.613 ₺
%45 zamlı başkomiser maaşı: 47.289 ₺
Mevcut polis memuru (8/1) maaşı: 29.512 ₺
%45 zamlı polis memuru maaşı: 42.792 ₺
Mevcut uzman doktor (1/4) maaşı: 37.162 ₺
%45 zamlı uzman doktor maaşı: 53.885 ₺
Mevcut hemşire (5/1) maaşı: 26.428 ₺ (Üni mezunu)
%45 zamlı hemşire maaşı: 38.321 ₺
Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 31.109 ₺
%45 zamlı mühendis maaşı: 48.008 ₺
Mevcut teknisyen (11/1) maaşı: 23.525 ₺ (Lise mezunu)
%45 zamlı teknisyen maaşı: 34.111 ₺
Mevcut profesör (1/4) maaşı: 48.111 ₺
%45 zamlı profesör maaşı: 69.761 ₺
Mevcut araştırma görevlisi (7/1) maaşı: 31.750 ₺
%45 zamlı araştırma görevlisi maaşı: 46.038 ₺
Mevcut vaiz (1/4) maaşı: 27.608 ₺
%45 zamlı vaiz maaşı: 40.032 ₺
Mevcut müsteşar (1/1) maaşı: 35.911 ₺
%45 zamlı müsteşar maaşı: 52.071 ₺
Mevcut genel müdür (1/1) maaşı: 31.784 ₺
%45 zamlı genel müdür maaşı: 46.087 ₺
Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 12.473 ₺ (Lisans)
%45 zamlı şube müdürü maaşı: 18.086 ₺
Mevcut memur (4/1) maaşı: 9.765 ₺ (Lisans)
%45 zamlı memur maaşı: 14.159 ₺
Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 14.791 ₺
%45 zamlı öğretmen maaşı: 21.447 ₺
Mevcut kaymakam 1. sınıf (1/4) maaşı: 20.941 ₺
%45 zamlı kaymakam maaşı: 30.364 ₺
Mevcut başkomiser (1/4) maaşı: 14.791 ₺
%45 zamlı başkomiser maaşı: 21.447 ₺
Mevcut polis memuru (1/4) maaşı: 14.791 ₺
%45 zamlı polis memuru maaşı: 21.447 ₺
Mevcut hemşire (1/4) maaşı: 14.791 ₺ (Lisans)
%45 zamlı hemşire maaşı: 21.447 ₺
Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 14.810 ₺
%45 zamlı mühendis maaşı: 21.475 ₺
Mevcut teknisyen (1/4) maaşı: 10.633 ₺ (Lise)
%45 zamlı teknisyen maaşı: 15.418 ₺
Mevcut pratisyen hekim (1/4) maaşı: 21. 860 ₺
%45 zamlı pratisyen hekim maaşı: 31.697 ₺
Mevcut profesör (1/4) maaşı: 25.678 ₺
%45 zamlı profesör maaşı: 37.233 ₺
Mevcut imam hatip maaşı: 14.791 ₺
%45 zamlı imam hatip maaşı: 21.447 ₺
Mevcut avukat (1/4) maaşı: 14.791 ₺
%45 zamlı avukat maaşı: 21.447 ₺
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ
Mevcut 65 yaş aylığı: 2.349 ₺
%45 zamlı 65 yaş aylığı: 3.406 ₺
Mevcut evde bakım desteği: 5.098 ₺
%45 zamlı evde bakım desteği: 7.392 ₺
Mevcut kronik hastalık yardımı: 5.098 ₺
%45 zamlı kronik hastalık yardımı: 7.392 ₺
Mevcut engelli aylığı (%40 - 69): 1.875 ₺
%45 zamlı engelli aylığı: 2.719 ₺
Mevcut engelli aylığı (%70 ve üstü): 2.812 ₺
%45 zamlı engelli aylığı: 4.077 ₺
SED ÖDEMELERİ
Çocuk (okul öncesi): 2.422 ₺
%45 zamlı çocuk: 3.512 ₺
Çocuk (ilköğretim): 3.632 ₺
%45 zamlı çocuk: 5.266 ₺
Çocuk (ortaöğretim): 3.874 ₺
%45 zamlı çocuk: 5.617 ₺
Çocuk (ort. çağında okumayan): 2.422 ₺
%45 zamlı çocuk: 3.512₺
Çocuk (yüksek öğretim): 4.359 ₺
%45 zamlı çocuk: 6.231 ₺
Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 1.937 ₺
%45 zamlı kuruluş bakımından ayrılan gençler: 2.809 ₺