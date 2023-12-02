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İSTANBUL 2 ARALIK VAPUR SEFERLERİ SON DAKİKA | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Aralık Cumartesi günü sarı kodlu uyarı verildi. Megakentte günün ilk saatlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışla birlikte rüzgarın hızının ise saatte 90 km'ye kadar çıkabileceği belirtildi. Duyuruların ardından Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri iptal edilirken vatandaşlar, arama motorlarında 2 Aralık İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferleri sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 07:11
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İSTANBUL 2 ARALIK VAPUR SEFERLERİ SON DAKİKA | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 2 ARALIK VAPUR SEFERLERİ İPTAL | İstanbul'da olumsuz hava koşulları yeniden etkili oluyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklenen megakentte sarı kodlu uyarı verildi. Çatı uçması, ağaç düşmesi ve soba zehirlenmelerinin yanı sıra sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşlar uyarılırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 2 Aralık Cumartesi günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

2 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunarız.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattı seferlerimizin Beşiktaş İskelesi uğraması

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

2 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

🚢08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

2 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

⚓Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 07:30 - 09:25 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 08:30 - 11:10 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 08:30 - 09:05 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 11:15 - 11:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bandırma 12:00 - 12:30 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 15:30 - 17:25 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 18:15 - 18:35 Deniz Otobüsü

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