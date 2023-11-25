Haberler Haberler AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)

Avcılar'da 25 Kasım Cumartesi günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Avcılar elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 25 Kasım 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:01
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AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Avcılar'da bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Avcılar 25 Kasım Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEMRE, CEREN, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 25/11/2023 09:00:00 - 25/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, CEMRE, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, IŞIK, TESİSLER AMBARLI YOLU, YUNUS EMRE, ŞAHİN sk bölgelerinde 25/11/2023 09:00:00 - 25/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BONCUK, BURSA, CAN YÜCEL, CENK, CİVA, DİCLE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FIRAT, GEDİZ, GÖKALP, GÜNER, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KALEM, KARINCA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MERİH, MEŞRUTİYET, MİGROS, ONURLU, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PORTAKAL, PİRİNÇ, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SANAYİ, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SILA, SULUKUYU, TALATPAŞA, ULUBAŞ, UMUTLU, YASEMİN, YEŞİLCE, YEŞİLIRMAK, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARADUT, KARANFİL, KARATAŞ, KÖROĞLU, LALE, MAHİR, MEKTEP, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞCI, BAĞLARİÇİ, CAMİ, CAN, CEYHUN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KOMİSER, MANDIRA, MAREŞAL, MEKTEP, NAZ, ORTANCA, SARIGÜL, SELVİ, SEYHUN, TOKER KARDEŞLER, ÇİMLİ, ŞEHİT DOĞAN ÇABUK, ŞİFA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106., 3., 93. sk / TURGUT ÖZAL mah 59., 65., 89. sk bölgelerinde 25/11/2023 09:00:00 - 25/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-CİHANGİR mah BONCUK, DİCLE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FIRAT, GÜNER, KALEM, KIZILIRMAK, KİRAZLI, MERİH, MEŞRUTİYET, ORMANLI, PİRİNÇ, SANAYİ, SILA, SULUKUYU, ULUBAŞ, YEŞİLIRMAK, ÇAKIL sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARADUT, KARANFİL, KARATAŞ, KÖROĞLU, LALE, MAHİR, MEKTEP, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞCI, BAĞLARİÇİ, CAMİ, CAN, CEYHUN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KOMİSER, MANDIRA, MAREŞAL, MEKTEP, NAZ, ORTANCA, SARIGÜL, SELVİ, SEYHUN, TOKER KARDEŞLER, ÇİMLİ, ŞEHİT DOĞAN ÇABUK, ŞİFA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106., 3., 93. sk / TURGUT ÖZAL mah 59., 65., 89. sk bölgelerinde 25/11/2023 09:00:00 - 25/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

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