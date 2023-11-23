Haberler Haberler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! | TCMB 2023 Kasım ayı faiz kararı açıklandı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! | TCMB 2023 Kasım ayı faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası'nın merakla beklenen Kasım ayına ilişkin faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay 5 puan artırdığı politika faizini yüzde 35'e çıkaran Para Politikası Kurulu'nun Kasım ayı için alacağı karar merakla bekleniyordu. Faiz artırımına devam etmesi beklenen TCMB'nin faiz kararını ve piyasalarda son durumu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:31
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! | TCMB 2023 Kasım ayı faiz kararı açıklandı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı heyecanla takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e yükselten Merkez Bankası'nın Kasım ayı için aldığı karar açıklandı. İşte TCMB Kasım ayı faiz kararı detayları...

2023 MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

23 Ekim'de yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltildi. TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan arttırdı.

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