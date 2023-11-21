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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Hangi şehirlerde okullar tatil edildi? 21 Kasım okullar tatil mi?

Birçok şehirde fırtına, yağmur ve kar yağışı etkili şekilde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 21 Kasım Salı günü tatil olup olmadığı da bu sebeple merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya gibi birçok şehirde yaşayan öğrenci ve veliler detayları araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi?, Hangi şehirlerde okullara ara verildi? 21 Kasım okullar açık mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 07:30
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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Hangi şehirlerde okullar tatil edildi? 21 Kasım okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim yılı bugün (20 Kasım) itibariyle yeniden başladı. 5 günlük ara tatilin son bulmasının ardından hava koşulları sebebiyle tatil edilen iller merak ediliyor. Hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar açılmadan yeniden tatil oldu. Peki bugün okullar tatil mi? İşte 21 Kasım kar tatili olan iller ve tüm merak edilenler...

21 KASIM KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

İstanbul'un Şile ilçesinde, Batman kent merkezinde, Bingöl'ün 5 ilçesinde , Amasra'da, Bolu'da ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle 20 Kasım tarihinde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler 21 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. 21 Kasım için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
  • Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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