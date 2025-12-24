CANLI SKOR ANA SAYFA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yoğun mesaisinin ardından 2026 yılı için uygulanacak asgari ücret belirlendi. Yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olmasının ardından ödeme takvimi milyonlarca çalışanın gündemine oturdu. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni ücretin, mevcut çalışma mevzuatı ve şirketlerin bordro düzenlemeleri çerçevesinde hangi tarihten itibaren hesaplara yansıtılacağı merak ediliyor. Peki Zamlı maaş ne zaman yatacak 2026? Yeni asgari ücret zammı hangi ay yatar? Detaylr haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 08:41
Asgari ücret zammı belli oldu. Haftalardır süren pazarlık masasından çıkan 28 bin 75 liralık yeni asgari ücret rakamı, milyonlarca işçi ve ailelerinde büyük yankı uyandırırken zammın ardından tüm dikkatler ödeme gününe kilitlendi. Ocak ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme, çalışma hayatındaki farklı maaş ödeme sistemlerine göre hesaplara aktarılacak. Bütçe planlaması yapan vatandaşlar için en kritik soru ise ödemelerin yapılacağı tarih. Peki zamlı maaş ne zaman yatacak 2026? Yeni asgari ücret zammı hangi ay yatar? İşte detaylar...

Zamlı maaş ne zaman yatacak 2026?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılı için asgari ücretin net 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, ödeme takvimi de netlik kazandı. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek olsa da, ödemelerin banka hesaplarına yansıma tarihi iş sözleşmelerine ve çalışma sistemine göre farklılık gösteriyor. Genel işleyişe göre; maaşını "çalıştıktan sonra" alan özel sektör çalışanları, Ocak ayı boyunca yeni rakam üzerinden mesai yapacaklar. Bu kapsamdaki milyonlarca işçi, yılın ilk zamlı asgari ücretini 31 Ocak 2026 veya 1 Şubat 2026 tarihinde alacak. Mevzuata göre Ocak ayının hak edişi, ancak ay tamamlandığında ödenebildiği için Şubat başı en olası tarih olarak kayıtlara geçti.

Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak?

Diğer taraftan, bazı işletmelerde ve kamuyla bağlantılı kurumlarda uygulanan "peşin maaş" sisteminde ise süreç daha hızlı işliyor. Çalışmaya başlamadan önce, yani ayın başında o ayın maaşı ödenen bir kurumda, 1 Ocak 2026 ile birlikte zamlı asgari ücretin hesaplara yatması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, bir önceki yıla oranla yüzde 27 seviyesinde bir artış gösterdi. Bu oranla birlikte, 2025 yılında uygulanan 22.104 TL'lik net asgari ücret, 2026 yılı itibarıyla 28.075 TL seviyesine yükselmiş oldu.

2026 ilk zamlı maaş tarihi!

ÖZEL SEKTÖR MAAŞ ZAM TABLOSU

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için şirketlerin büyük bir çoğunluğu, piyasadaki rekabet gücünü korumak ve çalışanlarının alım gücünü enflasyona karşı savunmak adına yıllık artış oranlarını asgari ücrete yapılan zam oranıyla paralel şekilde güncelliyor. Yüzde 27 oranında zamlanması halinde özel sektörde yeni maaşlar şöyle olacak:

Mevcut Maaş (2025)Zam Miktarı (%27)Yeni Maaş (2026 Tahmini)
30.000 TL8.100 TL38.100 TL
31.000 TL8.370 TL39.370 TL
32.000 TL8.640 TL40.640
33.000 TL8.910 TL41.910 TL
34.000 TL9.180 TL43.180 TL
35.000 TL9.450 TL44.450 TL
36.000 TL9.720 TL45.720 TL
37.000 TL9.990 TL46.990 TL
38.000 TL10.260 TL48.260 TL
39.000 TL10.530 TL49.530 TL
40.000 TL10.800 TL50.800 TL

