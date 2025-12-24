Asgari ücret zammı belli oldu. Haftalardır süren pazarlık masasından çıkan 28 bin 75 liralık yeni asgari ücret rakamı, milyonlarca işçi ve ailelerinde büyük yankı uyandırırken zammın ardından tüm dikkatler ödeme gününe kilitlendi. Ocak ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme, çalışma hayatındaki farklı maaş ödeme sistemlerine göre hesaplara aktarılacak. Bütçe planlaması yapan vatandaşlar için en kritik soru ise ödemelerin yapılacağı tarih. Peki zamlı maaş ne zaman yatacak 2026? Yeni asgari ücret zammı hangi ay yatar? İşte detaylar...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılı için asgari ücretin net 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, ödeme takvimi de netlik kazandı. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek olsa da, ödemelerin banka hesaplarına yansıma tarihi iş sözleşmelerine ve çalışma sistemine göre farklılık gösteriyor. Genel işleyişe göre; maaşını "çalıştıktan sonra" alan özel sektör çalışanları, Ocak ayı boyunca yeni rakam üzerinden mesai yapacaklar. Bu kapsamdaki milyonlarca işçi, yılın ilk zamlı asgari ücretini 31 Ocak 2026 veya 1 Şubat 2026 tarihinde alacak. Mevzuata göre Ocak ayının hak edişi, ancak ay tamamlandığında ödenebildiği için Şubat başı en olası tarih olarak kayıtlara geçti.

Diğer taraftan, bazı işletmelerde ve kamuyla bağlantılı kurumlarda uygulanan "peşin maaş" sisteminde ise süreç daha hızlı işliyor. Çalışmaya başlamadan önce, yani ayın başında o ayın maaşı ödenen bir kurumda, 1 Ocak 2026 ile birlikte zamlı asgari ücretin hesaplara yatması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, bir önceki yıla oranla yüzde 27 seviyesinde bir artış gösterdi. Bu oranla birlikte, 2025 yılında uygulanan 22.104 TL'lik net asgari ücret, 2026 yılı itibarıyla 28.075 TL seviyesine yükselmiş oldu.

ÖZEL SEKTÖR MAAŞ ZAM TABLOSU

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için şirketlerin büyük bir çoğunluğu, piyasadaki rekabet gücünü korumak ve çalışanlarının alım gücünü enflasyona karşı savunmak adına yıllık artış oranlarını asgari ücrete yapılan zam oranıyla paralel şekilde güncelliyor. Yüzde 27 oranında zamlanması halinde özel sektörde yeni maaşlar şöyle olacak:

Mevcut Maaş (2025) Zam Miktarı (%27) Yeni Maaş (2026 Tahmini) 30.000 TL 8.100 TL 38.100 TL 31.000 TL 8.370 TL 39.370 TL 32.000 TL 8.640 TL 40.640 33.000 TL 8.910 TL 41.910 TL 34.000 TL 9.180 TL 43.180 TL 35.000 TL 9.450 TL 44.450 TL 36.000 TL 9.720 TL 45.720 TL 37.000 TL 9.990 TL 46.990 TL 38.000 TL 10.260 TL 48.260 TL 39.000 TL 10.530 TL 49.530 TL 40.000 TL 10.800 TL 50.800 TL