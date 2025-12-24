Brüt asgari ücret ne kadar 2026? Yeni asgari ücret işveren maliyeti!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2026 yılı için belirlenen yeni rakamların kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, zamlı asgari ücretin brüt tutarı ve işverene maliyeti, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Çalışanların net maaş beklentisinin ötesinde, işletmelerin maliyet yapısını doğrudan şekillendiren brüt ücret tutarı ve buna bağlı olarak gelişen yasal yükümlülükler, yeni yılın ekonomisinde temel belirleyici rolü üstlenecek. Sosyal güvenlik primlerinden işveren hissesine, devlet teşviklerinden sektörel indirimlere kadar pek çok değişkenin dahil olduğu yeni mali tabloyu sizler için derledik.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2026?

2026 yılı için belirlenen asgari ücretin çalışan ve işveren arasındaki yasal köprüsünü oluşturan brüt tutar, 1 Ocak itibarıyla 33.030 TL seviyesine yükseltildi. Net maaşın hesaplanmasında temel alınan bu rakam; sosyal güvenlik primleri ve işsizlik sigortası kesintilerinin yapılmadan önceki yalın halini temsil ediyor. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, her bir çalışan için %14 oranında SGK işçi payı ve %1 oranında işsizlik sigortası işçi payı kesintisi uygulanıyor. Gelir ve Damga Vergisi istisnalarının devam ettiği bu yeni dönemde, brüt rakamdan yapılan bu yasal kesintilerin ardından net asgari ücret rakamına ulaşılıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR?

2026 yılı asgari ücret düzenlemesiyle birlikte, bir çalışanın işverene olan toplam aylık maliyeti 39.223,13 TL oldu. Bu rakamın temelini 33.030,00 TL tutarındaki brüt asgari ücret oluştururken, maliyetin üzerine eklenen yasal yükümlülükler tabloyu şekillendiriyor. İşveren tarafından karşılanan paylar arasında en yüksek kalemi 5.532,53 TL ile %16,75 oranındaki SGK Primi İşveren Payı oluştururken, buna 660,60 TL tutarındaki %2 oranındaki İşveren İşsizlik Sigorta Primi eşlik ediyor.

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretteki %27'lik artışın ardından, işsiz kalan vatandaşlar için kritik bir güvence olan işsizlik maaşı tutarları da 2026 yılı için yeniden hesaplandı. İşsizlik ödeneği, çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplandığı için, asgari ücretteki artış doğrudan hem taban hem de tavan ödeme miktarlarını yukarı çekti. İşsizlik maaşı hesaplanırken, sigortalının günlük ortalama brüt kazancının %40'ı baz alınır; ancak bu tutar brüt asgari ücretin %80'ini geçemez. Bu yasal sınıra göre 2026 rakamları şu şekildedir:

En Düşük İşsizlik Maaşı: Brüt asgari ücretin %40'ı üzerinden hesaplandığında, damga vergisi kesintisi öncesi yaklaşık 13.212 TL seviyesine yükseldi.

En Yüksek İşsizlik Maaşı: Brüt asgari ücretin %80'ini aşamayacağı kuralı uyarınca, damga vergisi hariç tavan tutar 26.424 TL olarak belirlendi.